Клімкін: рішення РФ про видачу паспортів жителям "ЛДНР" - етап окупації Донбасу

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав рішення РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" втручанням у внутрішні справи України. Про це він написав у Twitter.

За його словами, рішення президента РФ Володимира Путіна є новим "паспортним" етапом окупації Донбасу.

"Рішення РФ про видачу російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання в наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", - написав міністр.

Клімкін закликав українців на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - написав він.

У свою чергу постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Путін таким чином "підвищує ставки і ускладнює умови гри".

"Нові санкції, заява Медведчука про розчарування Зеленським, обережний коментар Пєскова про майбутнє українсько-російських відносин. Путін підписав указ про спрощене російське громадянство жителям ОРДЛО - підвищую ставки і ускладнюють умови гри. Видно, Москва не очікує, що Україна планує здаватися", - написав Кулеба Twitter.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.