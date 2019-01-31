Клімкін та Чавушоглу обговорять протидію російській агресії на Донбасі

Фото: Мевлюта Чавушоглу (GettyImages)

Сторони також обговорять ситуацію в Азовсько-Чорноморському регіоні

У Одесі 1 лютого 2019 року відбудеться засідання українсько-турецької спільної групи стратегічного планування під головуванням міністрів закордонних справ України і Туреччини Павла Клімкіна та Мевлюта Чавушоглу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Сторони обговорять поглиблення співробітництва в торговельно-економічній та енергетичній сферах, оборонній сфері, перспективам завершення у 2019 році переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, питанням взаємодії двох держав у рамках міжнародних організацій, насамперед, ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

"Глави зовнішньополітичних відомств обміняються думками та оцінками щодо процесу мілітаризації Криму та порушення окупаційною владою прав людини на півострові, розвитку безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та Близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціатив мирного врегулювання на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Туреччина постачатиме до України ударні безпілотники.

Нагадаємо, українська державна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія "Baykar Makina" підписали договір про закупівлю ударних дронів Bayraktar TB2 для Збройних сил України.