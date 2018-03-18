Клімкін у Брюсселі зустрінеться із генсеком НАТО

Протягом 18-19 березня 2018 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме у Брюсселі, де запланована зустріч із Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

"Під час візиту до Брюсселю міністр проведе зустріч з генеральним гекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", - повідомили у МЗС.

Також Павло Клімкін візьме участь у публічному заході Центру Європейської політики (EPC) "Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та виклики".

Також у рамках візиту запланована участь Клімкіна у зустрічі в форматі "Група друзів України в ЄС+Україна" на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів Євросоюзу (ЄС) за участі Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.

Крім того, програмою передбачені зустрічі міністра з першим віце-президентом Європейської комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин та верховенства права Франсом Тіммермансом, Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом, окремими міністрами закордонних справ ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС.