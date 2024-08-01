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Климатологи обеспокоены "тепловой волной", которая накрыла Европу: подробности

(фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Климатологи обеспокоены так называемой "тепловой волной", которая устанавливала глобальные температурные рекорды в июле 2024 года и до сих пор "накрывает" определенные регионы Европы. Некоторые даже заявляют о "срыве Олимпийских игр" на фоне жары.

РБК-Украина рассказывает, при чем здесь Олимпийские игры и чем именно обеспокоены ученые.

Что не так с погодой в Европе

Недавно в научном обществе World Weather Attribution (WWA), исследующем экстремальные метеорологические события и климатические изменения на Земле в целом, заявили, что слишком высокие температурные показатели "поставили под угрозу спортсменов и болельщиков на Олимпиаде в Париже".

По словам соучредительницы WWA и ведущего климатолога и специалиста по экстремальным погодным явлениям Фредерики Отто, "изменения климата разрушили Олимпийские игры" (когда температура воздуха пересекла отметку в 35 градусов по Цельсию, некоторые спортсмены даже начали одевать на плечи мешки со льдом).

"Если бы атмосфера не была перегружена выбросами от сжигания ископаемого топлива, Париж был бы примерно на 3°C холоднее и намного безопаснее для спорта", - добавила она.

Ученые утверждают, что "тепловая волна", накрывающая ныне Францию и некоторые страны Средиземноморья, была бы невозможна без существенных климатических изменений.

По их мнению, высокие температуры последних дней связаны с так называемым "месячным перегреванием", которое было бы "практически невозможным" без антропогенных изменений климата.

О чем свидетельствуют проведенные исследования

В рамках проведенных в последнее время наблюдений, ученые исследовали рекордные температуры в странах Европы и Средиземноморья. Согласно их данным, такое погодное "кипение" привело к гибели по меньшей мере 23 человек и стало причиной крупных лесных пожаров.

"Экстремальные температуры, достигнутые в июле, были бы практически невозможны, если бы люди не нагревали планету, сжигая ископаемое топливо", - отмечают климатологи.

Они также обнародовали карты:

  • средних суточных температурных показателей в июле 2024 года
  • температурных аномалий июля 2024 года относительно июля 1991-2020 годов

Среднесуточные температурные показатели июля 2024 (карта: worldweatherattribution.org)

Температурные аномалии относительно предыдущих лет (карта: worldweatherattribution.org)

По словам ученых, из всех экстремальных погодных явлений, усиленных климатическими изменениями, волны жары считаются самыми смертоносными.

В заключение в World Weather Attribution предупредили, что экстремальные погодные явления - "больше не редкость".

Напомним, ранее мы рассказывали, что тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: World Weather Attribution, POLITICO.eu.

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