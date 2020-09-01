Кліматологи підбили підсумки сухого та спекотного місяця в Києві

Середньомісячна температура повітря серпня 2020 року у Києві склала 21,4 градусів тепла. Це на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11,0 градусів, а найспекотніше - 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,1 градусів і виявилась найвищою за нинішнє літо. У серпні було 9 днів з температурою вище 30 градусів.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, у перший день осені в Києві встановлений температурний рекорд. Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років спостережень. Температура в столиці не опустилася нижче 21,9 градусів.