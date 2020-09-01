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У перший день осені в Києві встановлений температурний рекорд

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 13:47
У перший день осені в Києві встановлений температурний рекорд
Фото: Київ, Поділ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кияни пережили найспекотнішу ніч в історії

Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років спостережень. Температура в столиці не опустилася нижче 21,9 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, попереднє рекордне значення 2004 року 18,9 градусів тепла перевищено одразу на 3,0 градуси.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

За даними синоптиками, вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, здійснюється перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла у бік зниження, що означає початок осені.

Відзначимо, до дня 29-ї річниці незалежності України кліматологами Центральної геофізичної обсерваторії підготовлено огляд погоди за 29 років. За даними обсерваторії, середньодобова температура 24 серпня за цей період склала 19,1 градусів.

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