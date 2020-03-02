Кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві

Середня температура повітря в Києві протягом грудня-січня склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Найхолоднішим серед зимових днів було 8 лютого, коли температура під ранок опустилась до 8,4 градусів морозу.

За даними обсерваторії, стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів в сторону мінусових значень протягом календарної зими 2019-2020 рр. у Києві так і не відбулося.

Кліматологи обсерваторії наголошують, що вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче 10 градусів морозу.

"Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, пришвидшуються", - додали в обсерваторії.

Опадів випало рівно 100 мм, що складає 70% сезонної норми. Стійкого снігового покриву у столиці так і не було.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура лютого у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень.