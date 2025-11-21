Климатический саммит ООН в Бразилии сорван из-за пожара: 13 человек пострадали

В четверг, 20 ноября, за два дня до завершения климатических переговоров ООН в Белене, вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило несколько павильонов, где должны были проводиться многочисленные дискуссии, презентации и культурные события.

Организаторам удалось локализовать огонь за считанные минуты и серьезных травм удалось избежать, однако последствия инцидента почувствовали все делегаты.

По данным представителей конференции, 13 человек получили медицинскую помощь из-за отравления дымом. При этом место проведения саммита оставалось закрытым примерно семь часов, а работа секций и переговоров была полностью остановлена.

Как вспыхнул пожар

Министр туризма Бразилии Селсу Сабино заявил, что возгорание началось вблизи китайского павильона - одной из многих временных шатровых площадок, установленных для параллельных событий. На видео с места видно, как пламя распространяется вдоль стен вблизи африканских павильонов и зоны Climate Live Entertainment + Culture.

Представители павильона Climate Live, находившегося неподалеку, рассказали, что огонь распространялся очень быстро. Один из свидетелей, Сэмюэл Рубин, отметил, что различные павильоны, построенные на основе армированной ткани и металлических конструкций, загорелись почти одновременно.

Губернатор штата Пара Элдер Барбальо предположил, что причиной инцидента мог стать сбой генератора или короткое замыкание в технической будке.

Недостроенные павильоны и тревожные условия

Известно, что значительная часть инфраструктуры COP30 оставалась незавершенной фактически до самого открытия конференции. Делегаты жаловались на коридоры, которые "никуда не ведут", временные фанерные полы и строительный шум, который доносился даже во время речей мировых лидеров.

Волонтер Габи Андраде, которая работала на аккредитации, рассказала, что во время ее первого выходного она случайно оказалась вблизи места возгорания.

Увидев черный дым, ее немедленно эвакуировали: "Охранник схватил меня за руку и вывел. Я кричала и плакала. Это так грустно для нас - мы все так много работали".

Эвакуация и неопределенность в переговорах

Пожарные приказали эвакуировать всю площадь конференции. Делегаты были вынуждены оставить личные вещи, оборудование и документы. Когда через семь часов площадку снова открыли, часть участников вернулась на переговоры, другие - только чтобы собрать имущество.

Разрушенную зону оградили баррикадами, а уцелевшую часть площадки усилили охраной.

Пожар произошел в момент, когда переговоры и так не демонстрировали прорыва: делегаты еще не объявили ни об одной ключевой договоренности.

Ожидания от саммита

COP30 в Белене был важным саммитом для Бразилии, которая стремилась продемонстрировать свою способность быть лидером в борьбе с изменением климата и хозяином событий мирового масштаба. Инцидент стал серьезным репутационным ударом для страны, которая и без того сталкивалась с критикой за медленную подготовку площадки.

Несмотря на все, организаторы заявили, что конференция продолжит работу, а пожар не повлияет на итоговые заявления.