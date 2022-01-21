Кліматичний рекорд: 2021 рік увійшов до сімки найтепліших років в історії спостережень

За даними експертів, 2021 рік належить до семи теплих років в історії спостережень. Середня глобальна температура минулого року була приблизно на 1,11 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний (1850-1900 рр.) рівень.

Так, сім років з 2015 року були найтеплішими в історії спостережень. При цьому 2016, 2019 та 2020 роки відносяться до трійки найтепліших. З 1980-х років кожне наступне десятиліття було тепліше за попереднє. У майбутньому очікується збереження такої тенденції.

"2021 рік запам'ятається рекордною температурою майже 50 градусів в Канаді, порівнянної зі значеннями, зареєстрованими в спекотній пустелі Сахара в Алжирі, винятковими дощами і смертоносними повенями в Азії та Європі, а також посухою в деяких районах Африки та Південної Америки. Наслідки зміни клімату та пов'язані з погодою небезпеки мали руйнівний вплив на життя людей на кожному континенті", - сказав Генеральний секретар WMO, професор Петтері Таалас.