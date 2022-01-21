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Кліматичний рекорд: 2021 рік увійшов до сімки найтепліших років в історії спостережень

Автор: Іванна Шовкун

За даними експертів, 2021 рік належить до семи теплих років в історії спостережень. Середня глобальна температура минулого року була приблизно на 1,11 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний (1850-1900 рр.) рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Meteorological Organization (WMO).

Так, сім років з 2015 року були найтеплішими в історії спостережень. При цьому 2016, 2019 та 2020 роки відносяться до трійки найтепліших. З 1980-х років кожне наступне десятиліття було тепліше за попереднє. У майбутньому очікується збереження такої тенденції.

"2021 рік запам'ятається рекордною температурою майже 50 градусів в Канаді, порівнянної зі значеннями, зареєстрованими в спекотній пустелі Сахара в Алжирі, винятковими дощами і смертоносними повенями в Азії та Європі, а також посухою в деяких районах Африки та Південної Америки. Наслідки зміни клімату та пов'язані з погодою небезпеки мали руйнівний вплив на життя людей на кожному континенті", - сказав Генеральний секретар WMO, професор Петтері Таалас.

Нагадаємо, в Європейському центрі з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, що останні сім років були найспекотнішими на планеті за всю історію спостережень. Зокрема, минулий рік став п'ятим найтеплішим роком із рекордною спекою в деяких країнах.

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климатолог