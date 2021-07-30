Кліматичні амбіції влади загрожують Україні повною зупинкою промисловості, - ФРУ

"Ми фактично блокуємо розвиток промисловості навіть у тих можливостях, які могли у нас бути. Адже в абсолютних цифрах викиди на рівні 35% у нас неможливі. А отже, неможливе будівництво нових підприємств. Таким чином, ми відрізаємо можливості інвестицій: будь-який інвестор подивиться, що країна обмежила себе навіть більше, ніж ЄС, і буде розуміти, що сенсу будувати тут завод немає", - пояснив Іллічов.

Він також висловив впевненість, що влада має детально прорахувати наслідки ухвалення НВВ2 для економіки України, а також підготувати детальний план розвитку країни на найближчі роки.

"Потрібні розрахунки, щоб розуміти, яким ми бачимо сьогодні майбутнє економіки. Наприклад, у сільському господарстві низький рівень тваринництва, ми збираємося його розвивати? Адже якщо плануємо, то це автоматично означає збільшення викидів СО2. Проте у нас таких розрахунків, на жаль, немає", - підкреслив він.

Іллічов також нагадав, що значної шкоди довкіллю завдають так звані "євробляхи" - старі авто, які тисячами завозяться до України.

"Якщо ви так любите нашу країну, Міндовкілля, то чого ви не заперечували, коли ми за три роки ввезли півтора мільйона євроблях? Чому ми за 4 роки прийняли 4 закони, які дозволяють завозити в Україні цей брухт, який фактично основний у поточній ситуації забруднювач наших міст через СО2? Ми навезли стільки металобрухту, що це сотні промислових підприємств по рівню забрудненості! Але про це всі мовчать: уряд, депутати, активісти, євроінтегратори. Всі оченятка потупили і на це питання не дивляться. Тому що комусь зручно, щоб з Європейського Союзу завозився мотлох", - переконаний Іллічов.