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Кліматичні активісти перекрили головні дороги у центрі Лондона

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 листопада, в Лондоні активісти ініціативи Insulate Britain вийшли на протест проти змін клімату. 62 учасники акції перекрили центральні вулиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Кліматичні активісти вимагають, щоб влада здійснила тепломодернізацію всього житлового фонду країни до 2030 року. Така ініціатива має допомогти зменшити витрати енергоресурсів, а отже й викиди парникових газів. За словами активістів, часу на зволікання немає, адже від цього може залежати доля людей.

Активісти на знак протесту заблокували три дороги довкола Парламентської площі біля Вестмінстерського палацу. Журналіст Daily Telegraph написав у Twitter, що поліція перекрила рух авто на дорогах і нікого не пропускає, навіть велосипедистів.

Фото: кліматичні активісти розмістилися посеред дороги (Twitter)

Водночас поліція написала у Twitter, що вони "працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити рух".

Фото: люди перекрили центральні вулиці Лондона (Twitter)

Нагадаємо, 31 жовтня в шотландському Глазго відкрилася кліматична конференція. Також цього дня на вулицях міста відбулися пікети кліматичних активістів.

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Лондон