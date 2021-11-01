Протести і 120 світових лідерів: в Глазго відкрилася кліматична конференція

У шотландському Глазго в неділю офіційно відкрилася 26-а конференція країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26). У ній візьмуть участь 120 світових лідерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Робота конференції відкрилася з хвилини мовчання в пам'ять про жертви пандемії. Центральним заходом має стати саміт світових лідерів, який відкриється в понеділок.

У конференції візьмуть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Багато лідерів прибувають до Глазго з Риму, де в неділю завершується саміт G20.

Борис Джонсон заявив, що конференція в Шотландії має стати "моментом істини для світу".

"Питання, яке сьогодні всі задають, полягає в тому, чи скористаємося ми цим моментом або упустимо його", - попереджав він напередодні конференції.

У спільній декларації лідерів країн G20, опублікованій в неділю, наголошується, що країни, що входять в цей неформальний клуб, до 2030 року мають сформулювати довгострокові стратегії для досягнення нульового сальдо викидів.

Голова COP26 Алок Шарма заявив, що рішення за підсумками саміту в Глазго мають бути більш жорсткими, ніж Паризькі угоди з клімату, прийняті в грудні 2015 року.

У неділю на вулицях Глазго проходять пікети кліматичних активістів, які незадоволені бездіяльністю влади в боротьбі з глобальним потеплінням.

Напередодні ввечері кілька сот активістів прибули з континентальної Європи в Глазго на поїзді. Серед них Грета Тунберг - 18-річна Шведська активістка, яка залишила школу для боротьби з кліматичними змінами.