Клиха відправили на планове лікування у Челябінськ

Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3

Украинский политзаключенный в России Станислав Клых переведен в Челябинск на плановое лечение. Об этом заявила российская правозащитница Татьяна Щур, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

Правозащитница отметила, что Клых находится на плановом лечении в ЛПУ-3 (лечебно-исправительное учреждение, - ред.) в Челябинске.

"Туда он был направлен с Магнитогорской тюремной психоневрологической клиники, где он отказался от лечения. Отношение в ЛПУ-3 ему в прошлый раз понравилось. Но это по контрасту с тюрьмой и ОПЛ (Областная психиатрическая больница в Магнитогорске - ред.)", - сообщила Щур.

Щур отметила, что в настоящее время нет возможности направить к Клыху адвоката правозащитной организации, поскольку тот занят другим процессом на выезде. Однако, по мнению правозащитницы, сейчас подходящее время, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала запрос своего коллеги в РФ и направила к Клыху представителей челябинской Общественной наблюдательной комиссии.

"Тогда получили бы картинку, как было с Кольченком после посещения ОНК", - резюмирует Щур.

Напомним, мать удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает.