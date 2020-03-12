Клієнти "Запоріжгазу" сплатили 75% від наданих послуг з доставки газу

В січні - лютому клієнти АТ "Запоріжгаз" сплатили 74,2% вартості послуг з розподілу природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наприкінці минулого року Регулятор змінив порядок оплати послуг з доставки газу. З початку року вона сплачується 12-ма рівними частинами впродовж року. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання і має сплачуватись до 20 числа поточного місяця", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що послуга доставки газу сплачуються рівними частинами впродовж року. "Це необхідно для того аби постійно підтримувати мережу в робочому стані та планувати витрати, інвестиції, проведення заходів з підвищення безпеки газопостачання. Споживачі газу в цілому сприйняли новий порядок оплати за послуги доставки газу", - йдеться у повідомленні.

За перші два місяці поточного року клієнти оплатили 75% отриманих послуг.

"Опалювальний сезон майже підходить до завершення, тому ми вже розпочали виконання інвестиційної програми на 2020 рік. На цьому тижні запланували заміну шафного газорегуляторного пункту в Олександрівському районі Запоріжжя. І потім кожного тижня будемо нарощувати об’єми роботи в напрямку ремонту та модернізації газової мережі для безаварійного газопостачання нашим клієнтам", - говорить в.о. технічного директора АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

Також у прес-службі нагадали, що з 1 січня 2020 року доставка газу сплачується окремо. В березні споживачі блакитного палива отримали дві окремі платіжки, але в одному документі. Показники лічильників зазначаються у платіжці від АТ "Запоріжгаз".

"В особистому кабінеті на сайті 104.ua вже з’явилися нові платіжки за доставку газу в одному документі. Сплатити нові рахунки можна за допомогою наших онлайн сервісів: мобільних додатках, чат-ботів у viber та telegram", - йдеться у повідомленні.