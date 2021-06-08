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Клієнти "Запоріжгазу" можуть замовити техобслуговування внутрішніх мереж

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Запоріжжя, Вівторок 08 червня 2021 12:44
Клієнти "Запоріжгазу" можуть замовити техобслуговування внутрішніх мереж Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Клієнти АТ "Запоріжгаз" можуть замовити послугу з обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 гривень на рік. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі в справному стані.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Газорозподільна компанія пропонує споживачам єдину вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт з ПДВ становить 300 гривень на рік. З 2015 року в тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх мереж споживача. Кожна сім'я може самостійно подбати про безпеку споживання газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що компанія визначила перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж, що виконуються за договором:

  • обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу;
  • приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів;
  • огляд наявності і перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
  • перевірка працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;
  • усунення витоків газу на муфтових з'єднаннях.

"Звертаємо увагу, що у вартість договору не включено обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування - це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоків газу, очищення, змащення та інші операції з підтримки працездатності та справності газових труб", - зазначила директор з капітального будівництва АТ "Запоріжгаз" Вікторія Абрамова.

За словами прес-служби, для проведення технічного обслуговування, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після робіт - акт виконаних робіт.

"Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні. Укласти договір можна у всіх 104.ua Клієнтських просторах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

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