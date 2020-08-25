Клієнти "Запоріжгаз Збуту" продовжують погашати борги за спожитий газ

У липні поточного року клієнти ТОВ "Запоріжгаз Збут" використовували 4,5 млн куб. м газу на суму майже 14 млн гривень. Грошові кошти, що лишились із надійшовших на рахунок компанії - 32 млн гривень - були спрямовані на погашення заборгованості минулих періодів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З січня по липень домогосподарства Запорізького регіону спожили понад 145 млн куб. м газу на загальну суму 679,7 млн гривень. Рівень заборгованості за спожитий природний газ залишається високим. Клієнти компанії накопичили борги в розмірі 932,1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Запоріжгаз Збут" нагадує, що сплатити за спожитий газ можна за допомогою онлайн-сервісів:

особистий кабінет на сайті 104.ua;

мобільний додаток 104 Mobile (Android) і 104 Mobile Light (iOS);

Viber-бот 7104ua і Telegram-бот 7104ua.

"Онлайн-сервіси дозволяють легко, а головне швидко та безпечно здійснювати розрахунки, переглядати історію платежів, контролювати зарахування оплати на рахунок. Також клієнти компанії можуть скористатися послугою реструктуризації заборгованості, незалежно від того, включено газопостачання або відключено за борги. Заява оформляється до 1 жовтня, деталі можна уточнити в контакт-центрі за телефоном (061) 2287404", - повідомляють у прес-службі компанії.