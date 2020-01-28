Клієнти "Львівгаз Збуту" боргують за спожитий газ 2 млрд гривень

Станом на 1 січня побутові споживачі Львівської області заборгували ТОВ "Львівгаз Збут" 2 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Коштами, котрі отримує "Львівгаз Збут", компанія розраховується з Оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку. Відтак, за словами прес-служби, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.

"Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Львова – 774,3 млн гривень. Ми звертаємось до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання", - зазначає Павло Майк, директор ТОВ "Львівгаз Збут".

У прес-службі зазначили, що задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації.

"Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Щоб укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Львівгаз Збут" та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.