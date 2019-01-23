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Клієнти "Львівгаз Збуту" частіше платять за газ через онлайн сервіси

Новини » Енергетика    23.01.2019 - 16:19
Клієнти "Львівгаз Збуту" частіше платять за газ через онлайн сервіси
Ілюстративне фото (УНІАН)

Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Львівгаз Збут"

Впродовж 2018 року 64,3 тис. споживачів газу Львівської області розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. У порівнянні із 2017 роком, кількість розрахунків збільшилась вдвічі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що розраховуватись онлайн за спожите блакитне паливо клієнти "Львівгаз збуту" можуть без комісій або із мінімальною комісією, та без черг. Такі переваги стали основними причинами збільшення використання платіжних інтернет-платформ у Львівській області. Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Львівгаз Збут".

"Основна перевага онлайн-платежів це можливість розраховуватись без черг, в будь-який час і незалежно від того де знаходиться клієнт та чи має він квитанцію у друкованому вигляді. Все, що потрібно – доступ до інтернету. В сучасному світі люди цінують і економлять свій час, тому й зростає популярність онлайн-сервісів оплати за газ, адже це зручно та швидко. Перелік наших онлайн-сервісів збільшується, ми над цим працюємо. На даний час для користувачів Особистого кабінету 104.ua доступними є п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват24 та EasyPay. У 2018 році найпопулярнішою серед них стала Portmone , нею скористались 27,7 тисяч клієнтів", - говорить начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз збут" Ольга Чабан.

У прес-службі нагадали, що зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.

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