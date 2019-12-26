Клієнти "Днепропетровсгказ Збуту" заборгували за газ майже 2,3 млрд гривень

Станом на 1 грудня 2019 року жителі Дніпропетровської області заборгували за спожитий газ 2,3 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Днерпопетровскгаз Збут".

Найбільше заборгували за газ клієнти ТОВ "Днепропетровсгказ Збут", які проживають у Дніпрі (174 млн гривень), Кам'янському (101,7 млн гривень) і Кривому Розі (66,8 млн гривень).

У разі несплати за газ компанія-постачальник повинна припинити постачання газу. За словами прес-служби, першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. Протягом 2019 року таких повідомлень було відправлено майже 180 тис. боржників.

"У разі непогашення боргу після отримання повідомлення ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" у відповідності з правилами постачання природного газу, надає відповідне доручення газорозподільної компанії на припинення такого споживача газопостачання. У 2019 році таких доручень було відправлено майже 70 тис.", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

"Дніпропетровськгаз Збуті" також нагадали, що при відключенні за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних із припиненням і відновленням газопостачання.

"Звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України прийняті зміни в систему субсидування, згідно з яким споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців", - йдеться в повідомленні.