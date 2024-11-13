С Кличко и талантом "Днепра". Украина объявила расширенный состав в отборе на Евробаскет

Виталий Степановский привлек 16 баскетболистов. Дебютные вызовы в ряды "сине-желтых" получили звезды молодежки – форвард Даниил Сипало из "Днепра" и центровой Максим Кличко ("Монако").

Подавляющее большинство исполнителей играют за пределами Украины. Они выступают в чемпионатах Франции, Литвы, Латвии, Испании, Германии, Азербайджана. Отечественную Суперлигу представляют лишь два баскетболиста чемпионского "Днепра" – форвард Владимир Конев и упомянутый Сипало.

Этот призыв национальной команды будет пытаться завоевать первую победу в квалификации к европейскому первенству. Тем временем сборная Израиля после близкой победы над Португалией безапелляционно уступила Словении. Эти поединки состоялись в конце зимы.

Расширенный состав сборной Украины на ноябрьские матчи отбора на Евробаскет-2025:

защитники

Илья Сидоров

Александр Ковляр

Виталий Зотов

Иссуф Санон

Александр Липовой

форварды

Павел Крутоус

Владимир Конев

Иван Ткаченко

Богдан Близнюк

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

Даниил Сипало

Сергей Павлов

центровые

Ростислав Новицкий

Артем Пустовой

Максим Кличко

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" попали в группу A. Там их соперниками стали сборные Словении, Португалии и Израиля.

Подопечные Степановского стартовали с двух поражений. В феврале они уступили балканцам и пиренейцам. В ноябрьском окне матчей украинская сборная дважды встретится с израильтянами в Риге.

Завершится отбор в конце февраля 2025 года. "Сине-желтые" дома сыграют против Словении, а затем будут гостить в Португалии.