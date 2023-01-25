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Кличко встретился со старшими советниками Конгресса США

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Среда 25 января 2023 11:37
Кличко встретился со старшими советниками Конгресса США Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с группой старших советников Конгресса США, возглавляемой Германом Пирчнером - президентом Американского совета внешней политики. В ходе встречи Кличко призвал увеличить военную поддержку Украины и ускорить темпы поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"Мы не должны дать возможность путину получить передышку, перегруппироваться и ударить снова. Поэтому призываем наших друзей понять важность усиления поддержки Украины именно сейчас. Это касается увеличения поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, еще более строгих санкций против России. Украинцы удивили мир своим героизмом. Но для победы нам нужно оружие", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что цель путина не изменилась, кремлевская орда хочет уничтожить украинское государство и целенаправленно осуществляет геноцид украинцев. Но Украина сражается не только за свою свободу, независимость и демократический выбор. На полях битвы в Украине разрешается будущее Европы. Поэтому только общая победа может обеспечить стабильность, мир и благополучие европейского континента и мира в целом.

"Наша борьба - это и вклад в безопасность Соединенных Штатов. Я хочу подчеркнуть еще раз: мы искренне благодарны США и нашим другим западным друзьям за практическую поддержку украинского народа в войне против российского агрессора. Мы осознаем, что эта поддержка требует значительных усилий от наших партнеров. Но нужно понимать, что борьба против российских варваров потребует дополнительных усилий как от Украины, так и от ее союзников", - подчеркнул Кличко.

Американскую делегацию, в частности, интересовало, как Кличко видит восстановление Украины после завершения войны, в каких отраслях на муниципальном уровне необходимо продолжить преобразования.

В состав делегации кроме Германа Пирчнера также вошли старший советник Комитета по международным отношениям Сената США Анна Тобурн, старший советник Хельсинкского комитета Конгресса США Алекс Тирски, основатель и президент Центра медиаисследований Л. Брент Бозел III, бывший заместитель министра обороны и член Консультативного совета Американского совета внешней политики Уильям Шнайдер-младший, директор по внешним связям Американского совета внешней политики Энни Свинген, старший научный сотрудник по вопросам Европы и Евразии Американского совета внешней политики Э. Вейн Мэри, директор Вашингтонского офиса Центра американо-украинских отношений (CUSUR) Николай Грицковян, старший научный сотрудник по внешней политике США в Американском совете внешней политики Лоуренс Дж. Хаас.

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