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Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Украине нужны консолидированные усилия партнеров

Среда 30 апреля 2025 15:28
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Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Украине нужны консолидированные усилия партнеров Фото: Кличко встретился с президентом Еврокомиссии (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Говорил о важности более решительных шагов европейских партнеров, чтобы остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Во время Конгресса Европейской народной партии встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Решительная поддержка Украины, новые - более эффективные и более смелые - шаги партнеров нужны безотлагательно. Чтобы остановить Путина. Иначе весь ужас войны почувствует на себе и Европа", - заявил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины на пути к членству в ЕС.

"Сегодня партнеры должны максимально консолидировать усилия в помощи Украине. Помимо прочего - и в активизации продвижения Украины к членству в ЕС", - подчеркнул Кличко.

Также Виталий Кличко пообщался с президентом группы ЕНП в Европейском комитете регионов Сари Раутио. Обсуждались вопросы местного самоуправления и недопустимости ограничения его полномочий в демократическом обществе, сообщил он.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии - крупнейшей и самой влиятельной политической силы Европы. Партия "УДАР Виталия Кличко" является ассоциированным членом Европейской народной партии.

Также сообщалось, что во время Конгресса Кличко встретился с президентом ЕНП Манфредом Вебером по вопросам усиления помощи Украине - финансовой, военной и дипломатической.

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Виталий Кличко Урсула фон дер Ляйен
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