ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кличко сделал заявление о 560 миллионах евро, привлеченных АГУ для Украины

Киев, Понедельник 08 декабря 2025 17:03
UA EN RU
Кличко сделал заявление о 560 миллионах евро, привлеченных АГУ для Украины Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Главной задачей для местного самоуправления остается поддержка военных, которая должна продолжаться, независимо от решений других органов власти.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко на открытии ХІХ Украинского муниципального форума.

"Главная задача для каждого из нас - максимально помогать нашим защитникам. И мы, местное самоуправление, делаем все для обеспечения наших военных, для поддержки их семей. И продолжим помогать, независимо от решений и действий других органов власти", - заявил Виталий Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в этом году АГУ удалось обеспечить выполнение индикатора Ukraine Facility, благодаря чему европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро.

"При активном участии Ассоциации городов Украины был наработан и принят закон, который соответствует Европейской хартии местного самоуправления. Которым выполнен индикатор Ukraine Facility - поэтому наши европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро. Следующая задача, которая стоит перед АГУ - это разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Ведь это следующий шаг реформы местного самоуправления и очередной индикатор Ukraine Facility", - сообщил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на муниципальном форуме представители местной власти должны выработать решение, как поддерживать жизнедеятельность городов и продолжать помощь военным с новым государственным бюджетом.

"Мы обеспечиваем жильем ВПЛ, но еще сотни тысяч людей нуждаются в нашей помощи. Большие вызовы стоят перед каждой громадой, которая должна восстанавливать разрушенное обстрелами, помогать семьям защитников, ветеранам. И мы должны обсудить, как решать вопросы жителей общин и помощи военным с тем Госбюджетом, который на прошлой неделе принял парламент", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Украинский муниципальный форум - это ежегодное мероприятие, которое является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед местным самоуправлением, для определения общей позиции и шагов для их успешного преодоления. В этом году форум собрал почти 400 представителей украинских общин, представителей парламента, правительства, других органов государственной власти, дипломатического корпуса и международных организаций.

Как сообщалось ранее, в 2025 году Киев в целом передал различным бригадам на фронт почти 70 000 БпЛА, 350 систем РЭБ, машины и средства связи. Кроме того, столица выделила более 12 млрд гривен на помощь Силам обороны и ветеранам войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте