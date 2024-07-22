RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко заявил, что Киев пойдет в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам нагло уничтожившего здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же, землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным", – подчеркнул Кличко.

Также киевские городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

"Город будет всячески содействовать правоохранителям, будет предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и должны были привлечены к ответственности", - подчеркнул Виталий Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News