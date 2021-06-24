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У Кличка заявили про запровадження нових соціальних послуг у Києві

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Київ, Четвер 24 червня 2021 17:31
У Кличка заявили про запровадження нових соціальних послуг у Києві Фото: Руслан Світлий (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Київська міська рада за ініціативою КМДА підтримала проект змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", які стосуються розширення спектра соціальних послуг у Києві. Рішення підтримали 67 депутатів.

Про це повідомив директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

"Я дякую депутатам за підтримку запропонованого Департаментом соціальної політики проєкту змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Ці зміни дають можливість місту розширити спектр соціальних послуг та охопити більшу кількість осіб, які їх потребують. Зокрема, ми запровадимо у Києві нові соціальні послуги: паліативного догляду для паліативних хворих та соціально-психологічної реабілітації для киян-учасників АТО. Також буде продовжено термін дії посвідчень, які дають право пільгового проїзду у міському пасажирському транспорті столиці", - зазначив Руслан Світлий.

Йдеться про забезпечення соціального захисту окремих категорій населення, зокрема, киян-учасників АТО, які потребують запровадження послуги соціально-психологічної реабілітації особам із залежністю від наркотичних та психотропних речовин, а також про забезпечення соціальної послуги паліативного догляду для осіб похилого віку, інвалідів, хворих з-поміж осіб працездатного віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Крім того, це рішення дає можливість продовжити право пільгового проїзду учням загальноосвітніх шкіл та іншим пільговим категоріям киян на підставі відповідного посвідчення до 31 грудня 2021 року (у зв’язку з подовженням терміну введення в дію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності).

Нагадаємо, раніше повыдомлялось, що Мінфін готується до верифікації субсидій, після проведення якої понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично.

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