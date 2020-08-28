Кличко заявив, що Київ через 5 років має увійти до ТОП-10 міст світу

Мер Києва Віталій Кличко представив бачення того, яким буде Київ у найближчому майбутньому. Зокрема, столична влада працює над тим, аби через 5 років Київ увійшов до ТОП-100 міст світу.

Про це Кличко заявив під час онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ".

"Світ сьогодні стрімко змінюється. І тенденція така, що майбутнє - не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Понад 4 мільярдів людей живуть сьогодні у великих мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти й найбільші ресурси", - сказав Кличко.

За словами мера, щоб успішно конкурувати з мегаполісами світового рівня, Києву потрібно робити великі зусилля вже сьогодні.

"Саме тому ми з командою тривалий час розробляємо амбітний план: як Києву через 5 років увійти до ТОП-100 міст світу. Це - чітка покрокова програма, фундамент для реалізації якої ми закладали попередніх 6 років", - додав Кличко.

На його думку, Київ має стати зеленим містом - як, наприклад, Відень. Культурним і туристичним містом - як Рим. Зручним для мешканців - як Копенгаген. Романтичним - як Париж. Бізнес у столиці має бути розвинутим, як в Лондоні.

Для цього міська влада працюватиме у таких напрямках розвитку: транспортна система, соціальна інфраструктура, реновація застарілої забудови та екологія.

"Транспортна система має функціонувати за принципом: "через все місто - за одну годину". Що вже зроблено для реалізації цього підходу? Ми оновлюємо дорожню інфраструктуру, мости і шляхопроводи, в ремонт яких не вкладали коштів десятиліттями. У Києві 1667 км доріг. Майже тисячу кілометрів з них ми відремонтували. Ми добудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Проект, який не можуть реалізувати в столиці вже понад 20 років! Розпочали оновлення й інших мостів через Дніпро, будівництво транспортних розв’язок та перехоплюючих паркінгів на в’їздах до міста. Триває облаштування велосипедних доріжок", - зазначив Кличко.

Крім того, наголошує мер, пріоритетом для столичної влади є розвиток громадського транспорту. Так, до кінця наступного року, планується завершити будівництво двох нових станцій метро на Виноградар. А після запуску автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський міст - розпочати будівництво лінії метрополітену на Троєщину - 5 станцій.

"Наше завдання - створити комфортні умови для проживання в столиці. А це, зокрема, - розвинена соціальна інфраструктура. Тому ми будемо запроваджувати принцип: всі переваги центра міста - у кожному районі столиці. І ми вже встигли немало для цього зробити: за останніх 4 роки побудували та оновили 28 дитячих садочків та 7 шкіл. Відремонтували понад 40 відділень у медзакладах та 4 пологових будинки", - розповів мер Києва.

Розміщення новобудов буде плануватися тільки комплексно - з одночасним будівництвом дитячих садків та шкіл, об’єктів соціальної інфраструктури, скверів та автопарковок, каже мер.

"Ми плануємо створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих (український Діснейленд) на території Гідропарку. Амбітно? Так! І ми це зробимо!" - наголосив Кличко.

Щодо реновації застарілої забудови, то тут мова іде про застарілий житловий фонд –- "хрущовки" і про промислові зони в столиці. На їх місці мають з'явитися комфортні житлові комплекси. А на місці промзон -– іноваційні, технологічні і бізнес-парки, мистецькі комплекси.

"Для збереження історичної спадщини столиці ми заборонимо висотне будівництво у центральній частині міста. Будемо реставрувати пам’ятки культурної спадщини. У нас, справді, амбітні плани. Ми хочемо перенести частину адміністративних установ з будівель в центрі Києва і розвивати адміністративно-діловий центр на території промзони на Теличці. Це розвантажить місто і дасть новий поштовх до його розвитку", - додав мер.

Разом з тим, важливим завданням столичної влади є поліпшення екології в місті. Зокрема, важливо зберегти існуючі парки та сквери, створити нові, збільшити площі озеленених територій міста.

"Ми завершимо і реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій. Це забезпечить місто чистою питною водою. Для поліпшення екологічного стану довкілля важливо також завершити реконструкцію Бортницької станції аерації. Будемо впроваджувати і нетрадиційні відновлювальні джерела енергії, установку сонячних батарей. Здійснювати заходи з енергоефективності будівель", - наголосив Кличко.

Він також нагадав, що протягом останніх шести років місто успішно оновлює зелені зони Києва. Так, відремонтували майже 400 парків та скверів. Збільшили і їх кількість - надали статус парку чи скверу 136 зеленим зонам. Оновили вісім міських пляжів.

"Київ стане комфортним мегаполісом - і для проживання, і для роботи, і для відпочинку його мешканців. Я жив у багатьох містах світу. Я бачив їхні сильні і слабкі сторони. Мало кому вдалося створити ідеальне місто. Але ми прагнемо цього! Робимо і будемо робити Київ саме таким", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною.