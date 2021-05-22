Кличко заявив, що хотів обговорити з Зеленським  "спільні виклики"

Він додав, що востаннє спілкувався з президентом пів року тому.

"Так дійсно я телефонував у приймальну, і просив президента зустрітися, писав йому смс. На жаль, відповідь не отримав. Але хтось в оточенні надає інформацію, намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що завжди у нас спільні виклики та спільні вороги - захмарні тарифи, маленькі заробітні платні, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики", - сказав Кличко.

Мер зауважив, що приходить до президента не в особистих питаннях.

"Особистих питань в мене немає. По питаннях, які потрібно вирішувати, як мер міста, вирішуючи проблем людей, як голова Асоціації міст України. Що стосується тарифів, ціни на газ - багато питань кожного дня і вкрай важлива комунікація", - наголосив він.

Нагадаємо, Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування тиском на нього особисто і на столичну владу.

Своєю чергою, в Офісі президента відреагували на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади. Подібні звинувачення у президента вважають перебільшеними.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розбираються, що відбувається між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським, а також у тому, яким чином президент планує виграти бій з олігархами. Крім того, українцям розкажуть, чи можна звільняти очільника МОЗ у розпал епідемії.

У студії сьогодні присутні мер Києва Віталій Кличко, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, заслужений лікар Ольга Голубовська та інші.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловилася про справу Віктора Медведчука.



Також Венедіктова розповіла, чому застава за Медведчука склала саме 300 мільйонів гривень.



Не обійшлося без "гарячих" дискусій. Так, у прямому ефірі спалахнула суперечка між народним депутатом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим стосовно того, чи варто вводити санкції РНБО проти соратників Медведчука з ОПЗЖ.



Крім того, слухайте, що відповів Зеленський на питання про те, як запобігти еміграції чверті населення України.



Ну і ще дивіться, як молоді українці ставляться до відзначення в країні 8 та 9 травня.