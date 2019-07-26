Кличко заявив про спробу Богдана нав'язати "кураторів" по Києву

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що керівник Офісу президента Андрій Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям Андрію Вавришу чи Олександру Ткаченку. Про це він сказав на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко заявив, що у нього була зустріч із керівником Офісу президента, після чого Богдан зателефонував йому. "Заявив, що я повинен корегувати свої дії щодо процесів у місті з двома персоналіями, я можу вибирати, з тим чи іншим. Було озвучено прізвища Вавриш і Ткаченко. Цей дзвінок був десь два чи три тижні тому", - сказав кличко.

У відповідь Кличко запитав Богдана, які офіційні посади мають ці люди, щоб брати участь у консультаціях.

"Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша, ми зустрілися. Ми обговорювали можливість переїзду Офісу президенту з Банкової в "Український дім" на Європейській площі", - розповів Кличко.

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва Віталієм Кличком у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

Андрій Вавриш - український бізнесмен, засновник SAGA Development, у 2010-2015 роках заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації.

Олександр Ткаченко - генеральний директор "1+1 медіа".