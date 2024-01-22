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Кличко: залог победы Украины над врагом - в единении

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Залог победы Украины над врагом - в единении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко ко Дню Соборности.

"Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины - праздник, символизирующий важный момент в истории нашей страны, когда разные части Украины объединились в единое государство. И сегодня, в такое драматическое для страны время, мы должны осознавать: чтобы быть сильными, мы должны быть объединенными. Потому что только в единении - людей, усилий, стремлений - залог победы над врагом", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отдал уважение павшим героям Украины.

"Это день, когда мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за единство и самостоятельность Украины. И продолжает сражаться за ее независимость в холодных окопах под шквальным огнем врага", - отметил Кличко.

 

 

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Виталий Кличко