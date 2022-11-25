Кличко: запасов горючего в Киеве хватит, чтобы все соцобъекты работали месяц

В столице к электроснабжению в первую очередь подключают объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность города. В жилых домах свет пока будет появляться на 3 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно - на 3 часа", - сообщил Кличко.

По его словам, в первую очередь к электроснабжению подключались инфраструктурные объекты, от которых зависит жизнеобеспечение города.

"Это касается "Водоканала", общественного транспорта. Мы уже запустили наземный электротранспорт, сейчас уменьшаем промежутки между поездами метрополитена, потому что это ключевая транспортная артерия города. То есть в первую очередь мы запускаем системы жизнеобеспечения нашего города, и потом уже сможем дойти до каждой квартиры",-– объяснил мэр Киева.

В случае последующих ударов России по объектам критической инфраструктуры и блекауту о ближайших адресах пунктов обогрева жителям будут сообщать объявления на домах.

"Сейчас в Киеве открывается около 500 пунктов обогрева. С адресами этих пунктов можно ознакомиться на сайте КГГА. Если более 24 часов будет отсутствовать электроснабжение, мы будем расклеивать объявления на подъездах, где находится ближайший пункт обогрева. Делаем все, чтобы минимальные услуги мог получить каждый из киевлян", - заверил Кличко.

По словам главы города, все социальные объекты обеспечены генераторами, и запаса топлива хватит минимум на месяц.

"Все наши детские сады, школы, больницы снабжены электрогенераторами. И у нас достаточно большие запасы горючего. Так что можно следующий месяц не волноваться. А если потребуется - мы сможем дополнительно его получить", - заявил Кличко.

Также он обратился к жителям города с просьбой позаботиться о запасах технической и питьевой воды, еды и теплой одежды. Если есть возможность временно переехать в пригород или в другое место, где есть печное отопление и автономное водоснабжение - такой вариант Кличко тоже рекомендует рассмотреть. Однако об эвакуации всего города, по его словам, речь не идет.

"Ключевая цель российских террористов - чтобы мы взяли свои чемоданы и поехали куда-нибудь на запад, оставив им страну. Мы им не нужны, им нужна территория. Но такого они не дождутся. Об эвакуации речи сейчас не идет. Но мы рассматриваем возможность, когда детские дома, дома престарелых могут временно переехать в пригород Киева. Словом эвакуация это назвать невозможно. Это временное перемещение некоторых групп населения. На сегодняшний день речь об этом не идет, но мы рассматриваем разные возможные сценарии и должны быть готовы к каждому из вариантов", - пояснил Кличко.