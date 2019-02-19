Кличко зустрівся з родинами героїв Небесної сотні

Мер провів зустріч з родинами киян-Героїв Небесної сотні та учасниками Революції гідності

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с семьями киевлян-Героев Небесной сотни и участниками Революции достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Киева.

Кличко отметил, что украинцы - и власть, и гражданское общество должны воплотить те изменения в стране, за которые отдали жизни Герои Небесной сотни.

Во время встречи обсудили вопросы и проблемы, с которыми обращаются к столичной власти семьи Героев и киевляне-пострадавшие во время Революции Достоинства. Мэр, в частности, проинформировал о том, как сегодня город помогает им.

Кличко отметил, что столичная власть предоставила 16 квартир семьям Героев Небесной сотни.

"Сегодня на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 1 семья Героев и 5 киевлян с инвалидностью, полученной во время Революции Достоинства. Но, до конца этого года вопрос жилья для них будет решен. Также Киевским городским советом предоставлено 26 разрешений на разработку проектов землеустройства и отведен в частную собственность 22 земельных участка членам семей киевлян - Героев Небесной сотни", - отметил Кличко.

Он отметил, что город ввел в оборот один из лучших пакетов муниципальных социальных гарантий в стране. На сегодня предоставляется ежегодная материальная помощь семьям Героев Небесной сотни; ежемесячная материальная помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев.

Члены семей погибших киевлян – Героев Небесной сотни получают карточки киевлянина, материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг; содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной сотни в садик, бесплатное питание детей Героев Небесной сотни - учащихся 5 -11 классов в школах и оздоровление детей киевлян - Героев Небесной сотни в возрасте до 18-ти лет в сопровождении одного из родителей

И город, как подчеркнул мэр столицы, продолжает расширять список льгот. В конце марта на рассмотрение Киевсовета поступит согласованный с членами семей и представителями пострадавших проект решения по корректировке объема городских гарантий.

"Да, это – наименьшее, что мы можем сегодня сделать. И главное – мы должны работать, чтобы реализовать те стремления, с которыми украинцы вышли на Революцию Достоинства. Воплотить те изменения в стране, за которые отдали жизни Герои Небесной сотни. И за которые до сих пор гибнут наши защитники на востоке Украины", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в прошлом году Киевсовет утвердил проект землеустройства для отвода земельных участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни — Музей Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории. Также в столице установили 23 мемориальные доски в знак памяти о Героях Небесной сотни.