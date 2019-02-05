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Кличко зустрівся із представниками міжнародної бієнале сучасного мистецтва Manifesta

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 17:38
Кличко зустрівся із представниками міжнародної бієнале сучасного мистецтва Manifesta
Фото: Віталій Кличко з представниками міжнародної бієнале (kiev.klichko.org)

Наразі розглядається питання проведення бієнале у Києві у 2022 році

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками міжнародної бієнале сучасного мистецтва Manifesta щоб обговорити можливе проведення заходу у Києві в 2022 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Кличка.

Як зазначається, столиця України - в числі трьох претендентів на організацію і проведення престижного мистецького заходу, Київ подав заявку в жовтні минулого року.

“Сподіваюсь, що Manifesta ухвалить позитивне рішення щодо проведення 14-ої бієнале саме в Києві. Оскільки ми маємо всі необхідні умови та ресурси і здатні організувати на найвищому рівні такий великий і престижний міжнародний захід”, - відзначив мер столиці. 

Кличко запевнив гостей, що міська адміністрація забезпечить необхідні умови для роботи команди бієнале та запрошених кураторів і митців впродовж підготовки до бієнале та під час проведення заходу. 

“Ми також надамо організаційну та адміністративну допомогу з пошуком приміщень та партнерських інституцій для проведення бієнале, сприятимемо і створенню мистецьких проектів у публічному просторі міста”, - сказав Кличко. 

Мер Києва відзначив, що  українська столиця - сучасне європейське місто з багатовіковою історією та численними пам"ятками, гостинне та  безпечне місто. І нагадав, що Київ останніми роками успішно провів такі великі міжнародні події, як "Євробачення", Фінал Лігі чемпіонів УЄФА, конгрес WBC. 

Manifesta - європейська бієнале сучасного мистецтва, що змінює своє місце розташування кожних два роки, шукаючи нові і цікаві ландшафти для відображення нових культурних практик. Захід вважається одним з трьох найвпливовіших художніх фестивалів Європи, разом з Венеційською бієнале та documenta. 

Кандидатом на проведення бієнале може стати будь-яке європейське місто, регіон, острів або декілька міст. Місто-кандидат має подати офіційну заявку до Manifesta. Бієнале Manifesta організовується спільно Міжнародним фондом Manifesta та приймаючою стороною. 

Попередні бієнале відбувалися в таких містах як Роттердам, Люксембург, Франкфурт, Цюрих, Палермо та інших. Наступну бієнале, у 2020 році, проведуть у Марселі.

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