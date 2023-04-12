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Кличко вручил медали бойцам 242 батальона ТрО Киева

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Среда 12 апреля 2023 21:31
Кличко вручил медали бойцам 242 батальона ТрО Киева Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко вручил медали "Честь. Слава. Государство" бойцам 242 батальона терробороны Вооруженных сил Украины, созданного в Киеве 25 февраля 2022 года. Награды от мэра столицы получили 27 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Вы - киевляне, которые защищали столицу от российских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Вы выполняли боевые задания и в районе несгибаемого Бахмута, освобождали от российских окупантов Харьковщину. К сожалению, в тяжелых боях понес ваш батальон утраты. Благодарю каждого за мужество и отвагу, за настоящий патриотизм и любовь к своей земле", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают Украину на фронте. И подчеркнул, что Киев ждет своих героев.

"Вскоре вы снова отправитесь на фронт. Мы все понимаем, как будет горячо и сложно… Но мы верим, что Победа будет! И ждем вас! Потому что дальше будет еще много работы, где вы нужны - восстановление Киева и развитие нашего государства. Украина станет сильной и успешной! Слава Украине и ее героям", - подчеркнул Кличко.

Кличко вручил медали бойцам 242 батальона ТрО Киева

Мэр Киева также сообщил, что городские власти продолжают делать все, чтобы, возвращаясь к мирной жизни, военные получали все необходимые услуги.

Накануне Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины" на 2023-2025 годы, которая предусматривает всестороннюю поддержку военных.

Также государственные награды получили семьи погибших бойцов 242 батальона сил Территориальной обороны ВСУ. Их вручил исполняющий обязанности командующего силами Территориальной обороны, полковник Сергей Чуджановский.

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Виталий Кличко Киев Министерство обороны Украины
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