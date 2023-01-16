Кличко выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января.

"Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в открытии Форума и в стратегической сессии "Восстановление Украины". Встретятся с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, европейскими политиками и представителями крупного мирового бизнеса, которые готовы помогать Киеву и Украине в восстановлении и модернизации. Мэр Киева примет участие в неформальной встрече лидеров мировой экономики "Подготовка к новой геополитической эре", где, в частности, обсудят восстановление мира и порядка, необходимую помощь Украине", - говорится в сообщении.

Основными темами Всемирного экономического форума в Давосе в этом году станут последствия войны в Украине и последствия пандемии коронавируса в мире, энергетический и продовольственный кризис, преодоление нынешней высокой инфляции, низкого роста и долговой экономики, использование новейших технологий, решение проблемы социальной уязвимости, а также преодоление геополитических рисков, представших перед миром.

Ожидается, что участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе примет рекордное количество глав государств и правительств. А также - представителей гражданского общества и крупного бизнеса. В целом форум должен собрать более 2700 участников из 130 стран мира.