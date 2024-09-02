ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты

Понедельник 02 сентября 2024 18:54
UA EN RU
Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты Фото: Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко в первый день нового учебного года посетил лицей №34. Он поздравил с Днем знаний и пообщался с учениками и учителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Посетил лицей №34 имени Виктора Максименко в Подольском районе столицы. Это заведение, где учатся более 1600 детей, работает в две смены. Пообщался с первоклассниками, которые завтракали в школьной столовой. Зашел на урок памяти старшеклассников. Ободрил их и поздравил с началом учебного года. Побеседовал с учителями. Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, педагоги Киева делают обучение гибким, разнообразным и интересным для детей", - сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал, что 18 марта 2022 года здание лицея пострадало в результате взрыва вражеской ракеты. При обстреле директор, работники лицея и жители микрорайона находились в школьном укрытии.

"Заведение возобновили в том же году. Сегодня емкость укрытия в нем - 1 тысяча мест. Во время воздушных тревог учебный процесс не прекращают и уроки проводят в обустроенном укрытии", - отметил Кличко.

Во время общения Кличко с учениками младших классов они перепутали его с президентом. Когда директор лицея представила Кличко как "директора города", одна из учениц воскликнула: "Вы Зеленский?"

Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко лицей
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России