Кличко посетил раненых в реабилитационном центре

"Архитекторы, урбанисты, специалисты по устойчивому развитию городских территорий из разных стран мира, ученые, представители международных организаций, которые помогают украинским городам. А также мэры и представители украинских и европейских городов обсуждают, как возрождать наши города после войны. Речь идет, в частности, о трансформации городской среды по современным стандартам архитектуры, инноваций, комфорта и инклюзивности. И особое внимание - межмуниципальному партнерству и обмену лучшим опытом и практиками", - сообщил Кличко.

Также Кличко посетил раненых бойцов, которые проходят реабилитацию в новом центре "Несокрушимые" во Львове.

"Посетил крупный современный реабилитационный центр «Несокрушимые», который весной этого года открыли во Львове. Андрей Садовый провел по этажам и отделениям клиники, показал новейшее оборудование и рассказал о возможностях клиники. Также пообщался с ребятами и девчатами, которые проходят реабилитацию и протезирование", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев также сегодня делает все, чтобы обеспечить наших защитников необходимой помощью.

Ранее сообщалось, что на Киевском форуме безопасности в мае этого года Виталий Кличко отметил важность плана восстановления для украинских городов и страны в целом. Украина уже сегодня должна подготовить план восстановления и готова начать его реализацию, как только закончится война, подчеркнул Кличко.

Также сообщалось, что Киев готовится запустить "Электронный кабинет Защитника". Участники и ветераны войны смогут получить около 200 государственных и муниципальных услуг через смартфон по принципу "единого окна", отметил Кличко.