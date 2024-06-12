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Кличко посетил в Берлине раненых защитников-участников проекта "Берлинско-Киевский центр протезирования"

Фото: Кличко посетил в Берлине раненых защитников (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Виталий Кличко посетил украинских бойцов, проходящих протезирование в Германии по договоренности мэров Киева и Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Посетил вместе с мэром Берлина Каем Вегнером участников проекта «Берлинско-Киевский центр протезирования», который воплощаем вместе. В берлинской клинике Seeger украинские защитники, первую часть которых (13 раненых) мы отправили в середине апреля, получают протезирование. 6 ребят уже на протез. и ходят. Другие медики лечат и готовят к протезированию", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что недавно в Берлин приехала еще одна группа раненых. В общей сложности в Берлине находятся уже более 30 раненых с ампутациями.

"Также здесь учатся в мастерских киевские техники-протезисты. Осенью этого года они будут работать в «Берлинско-Киевском центре протезирования», который мы откроем в столице Украины", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил мэра Берлина Кая Вегнера за помощь защитникам и помощь в создании центра протезирования в Киеве.

Также он выразил благодарность главе неправительственной организации «Life Bridge Ukraine» Джанин фон Вольферсдорф, которая, по словам Кличко, вдохновляет этот проект, много работает, собирает средства, чтобы раненые бойцы получили протезы. И чтобы центр протезирования приступил к работе в Киеве.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко во время визита в Германию в сентябре 2023 года договорился с мэром Берлина Каем Вегнером о бесплатном инновационном протезировании 60 украинских защитников и обучении украинских врачей.

Также Кличко сообщал, что в Киеве на базе одного из лечебных заведений будет обустроен современный Центр протезирования совместно с немецкими специалистами.

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