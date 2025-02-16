ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кличко отреагировал на слова президента о нем

Воскресенье 16 февраля 2025 18:01
UA EN RU
Кличко отреагировал на слова президента о нем Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Украине сейчас нужно единство всех патриотических сил, чтобы сохранить независимость и не потерять поддержку зарубежных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Я всегда говорил: надо забыть о политических флагах. Сейчас нужно единство в Украине. Единство всех патриотов. Должны сохранить нашу независимость и территориальную целостность. От единства в Украине зависит и единство вокруг Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналистки CNN о критике со стороны Кличко, ответил, что знает Кличко как великого спортсмена, но не спикера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов