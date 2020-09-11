Кличко про навчальний процес в Києві: ситуація контрольована

У Києві поки не планують закривати навчальні заклади. Незважаючи на потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину ситуація залишається контрольованою.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, рішення про закриття навчальних закладів і перехід на дистанційне навчання буде залежати від епідеміологічної ситуації.

"Стосовно навчального процесу у столиці. Поки ситуація контрольована. Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Однак, оскільки вірус не відступає, до роботи шкіл та садочків буде наша оперативна увага", - сказав Кличко.

Він додав, що зараз у столиці закрито 2 школи в Оболонському районі, де у вчителів був підтверджений коронавірус. Всього працюють 426 шкіл. Також у столиці продовжують працювати 554 з 568 комунальних дитячих садків.

Нагадаємо, згідно з оновленим списком, Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину. З 14 вересня в столиці повинні бути закриті хостели та готелі, заборонений прийом дітей в дитячі табори, обмежена робота розважальних закладів та спортивних залів, масові заходи дозволено проводити з не більш ніж 200 учасниками.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу у столиці зафіксували новий антирекорд за коронавірусу. За добу захворіли 404 людини.