Кличко в Тель-Авіві підписав меморандум про технологічну співпрацю

Кличко взяв участь у ізраїльсько-українському муніципальному саміті

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко принял участие в первом израильско-украинском муниципальном саммите – The Israeli Ukrainian Муниципальные Summit 2019 – и подписал Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Промышленно-инновационной Палатой Израиль-Украина, а также о сотрудничестве между АГУ и Федерацией местных органов власти Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

В саммите, который состоялся в рамках технологической выставки Muni-Expo «Глобальные решения для «умных» городов и муниципальной безопасности», приняли участие мэры и делегации городов-членов Ассоциации: Днепра, Харькова, Житомира, Чернигова, Ровно, Винницы, Мариуполя, Обухова и Вишневого.

“Тема безопасности в городах сегодня очень важна для обеих наших стран. Мы все понимаем, что безопасность городов зависит от многих факторов: начиная от качественных дорог, освещения улиц, обеспечения правопорядка - к безопасности киберпространства, - отметил Кличко на открытии саммита. – В современном мире масштабность и количество угроз, которые стоят перед городами, постоянно растет. Поэтому органы местного самоуправления должны прилагать максимум усилий и использовать все имеющиеся ресурсы и современные решения. Надеюсь, что нынешний саммит станет площадкой для поиска инновационных решений в вопросах безопасности в наших городах и для привлечения израильских инвесторов технологических проектов в Киеве, в Украине», - отметил Виталий Кличко.

Он заметил, что почти 4 года Киев внедряет систему Kyiv Smart City, в рамках которой, в частности, реализуется проект «Безопасный город». Почти 7 тысяч «умных» камер уже установлены в столице. В частности, благодаря работе этой системы только в 2018 году удалось раскрыть более 3 тысяч преступлений.

“В результате реализации проекта «Безопасный город» преступность в столице уменьшилась на 37%. В частности, нашли на 31% больше угнанных авто. А также более 100 человек – как преступников, так и пропавших. Зафиксировали 6 тысяч ДТП”, - отметил Кличко.

Мэр Киева принял участие в панельной дискуссии: “Городская безопасность и умный город в Украине: проблемы и решения. Сотрудничество между Израилем и Украиной”. В саммите приняли участьмери израильских городов, представители правительства, дипломатического корпуса, бизнеса Израиля, Федерации местных органов власти в Израиле, Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина.

Также в Тель-Авиве Кличко встретился с руководителями компаний, которые воплощают технологические решения для муниципального управления. В частности, детально ознакомился с разработками израильской компании, с которой Киев уже ведет переговоры о сотрудничестве. Речь идет о воплощении в столице Украины проекта единой платформы для реагирования на обращение киевлян относительно проблем в различных сферах - от ЖКХ, до медицинской помощи, спасательных и других служб города.