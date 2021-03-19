Кличко: будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вийшло на фінальну стадію

Він також показав відео, як будують мостовий перехід, що сполучатиме Поділ, Воскресенський масив та житловий масив Троєщина.

"Я вчора був на об'єкті - проводив там робочу нараду. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході, попри складну епідеміологічну ситуацію, будівництво продовжується. Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію. Наприкінці весни буде готовий заїзд на міст з Верхнього Валу", - додав Кличко.

Мер повідомив, що триває також монтаж бар’єрних огорож на об'єкті, будівництво тунелів метрополітену та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення.

"Роботи тривають і на Лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів. Зараз ми пішли іншим шляхом – пісок доставляємо баржами, потім - тимчасовими понтонами до місця будівництва", - зауважив Кличко, додавши, що наразі відселення мешканців Русанівських садів майже завершено.

Він також зазначив, що на ділянках об’єкта працюють близько 30 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів, а міська влада - контролює.

"Стосовно фінансування - місто виконує зобов'язання. Ключове завдання, щоб будівництво не зупинилося. І ми все для цього робимо. Бо, хоч пандемія і внесла свої корективи, ми повинні запустити цього року автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом", - підсумував Кличко.