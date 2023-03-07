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Кличко: в столице прошло прощание с киевлянами-летчиками, погибшими на Донбассе

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве прошло прощание с двумя летчиками-киевлянами, погибшими на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Сегодня в столице простились с двумя Героями-летчиками. Двумя киевлянами, погибшими за Украину - 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем. Наши защитники совершили не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был. 55-летний Виктор - летчиком. Они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага", - сообщил Кличко.

Он также рассказал, что Виктор Волынец родом из Житомирской области. Выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков.

До полномасштабного вторжения работал пилотом гражданских авиакомпаний. С октября 2022 служил в составе 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Игорь Соломенников родом из Севастополя. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и тоже проходил службу в 7-й бригаде тактической авиации.

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КиевВиталий Кличко