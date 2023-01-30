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Кличко: совместными усилиями энергетиков и транспортников движение трамваев в Киеве постепенно восстанавливается

Фото: движение трамваев в Киеве постепенно восстанавливается (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Совместными усилиями энергетиков и работников транспортных предприятий в Киеве постепенно возобновляется движение электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута. На жилом массиве Троещина", - сообщил Кличко.

По его словам, со вторника, 31 января, возобновят движение трамвая №5, курсирующее от ул. Сержа Лифаря до станции "Троещина-2", и №28 - ул. Милославская - ст. м. "Лесная". Соответственно, временно заменявшие трамваи автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т прекратят курсировать.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны, в Киеве было принято решение о прекращении работы наземного электротранспорта.

23 декабря Виталий Кличко сообщил, что на всех маршрутах трамваев и троллейбусов запущены временные автобусные маршруты.

12 января было возобновлено движение скоростных трамваев №1 и №3.

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КиевВиталий Кличко