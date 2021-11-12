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Кличко: ситуація з енергоносіями взимку буде важкою

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 12:16
Кличко: ситуація з енергоносіями взимку буде важкою Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ситуація з енергоносіями взимку буде вкрай важка. Брак вугілля та газу у сховищах і зростання ринкових цін на них можуть призвести до здорожчання продуктів, що вдарить по кишенях багатьох українців та рейтингу влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка у ток-шоу "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Ми знаємо, наскільки складна ситуація. У підприємств, які виробляють тепло та електроенергію, недостатньо запасів вугілля. Недостатньо запасів газу у сховищах. Якщо кілька тижнів протримаються морози -15, ризик віялових відключень, яких не було 20 років, дуже високий", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вартість енергоносіїв постійно зростає. А до енергоносіїв прив’язані ціни на продукти харчування та інші товари. Енергетичні проблеми має вирішувати центральна влада, наголосив Кличко. Втім, за його словами, енергетичний антикризовий штаб засідав останній раз ще влітку.

"Якщо ситуація буде така ж складна, то наприкінці зими це може потягнути за собою зростання цін на продукти. І в цей момент порожній холодильник може перемогти телевізор. Скільки не будеш говорити, що у нас все добре, люди будуть розуміти, що не так добре", - наголосив Кличко.

Проте київська влада не буде підвищувати тарифи на тепло для населення.

"У Києві в цьому році дотація буде коштувати бюджету нашого міста 4 млрд грн, щоб покрити різницю між ринковими цінами та тарифами. Підняття тарифів для населення не буде. Вони залишаються на тому ж самому рівні. Але, тим не менш, це потягне за собою ціни на продукти харчування. Це обов’язково також скажеться на кишені людей", - спрогнозував Кличко.

Як повідомлялось, "УДАР Віталія Кличка" представив антикризовий план заходів для боротьби з епідемією, пом’якшення соціальних та економічних наслідків коронакризи і відновлення економіки.

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Віталий Кличко
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