Кличко рассказал о состоянии моста на Владимирскую горку, поврежденного российской ракетой

"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту специалисты демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже вскоре наш обновленный мост снова будет радовать и гостей столицы", - сообщил Кличко.

В отличие от Крымского моста "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.

"Он теперь - не только один из туристических символов Киева, но и символ несгибаемости и устойчивости Украины", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.