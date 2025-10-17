Кличко рассказал, где в Киеве раненые военные и гражданские могут получить современные протезы

"Сегодня вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили протезный центр Human Titans, который в конце лета открыли на базе одной из городских больниц", - рассказал мэр Киева.

Заведение оказывает помощь раненым воинам и гражданским, нуждающимся в современном протезировании и реабилитации. Он оснащен 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов.

"Центр Киев создал при поддержке мэра Берлина Кая Вегнера и благотворительной организации Life Bridge Ukraine и при участии компании ONUR GROUP Ukraine. Сейчас процесс протезирования и реабилитации в заведении проходят 13 ветеранов из разных регионов Украины. Трое из них - уже на финальной стадии", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что раньше раненые украинские военные получали протезирование в Германии, а теперь защитники могут сделать это в Киеве.

"Напомню, в центрах протезирования в Берлине прошли обучение 6 техников-протезистов из Киева. Также в рамках проекта около 60 украинских военных с ампутациями нижних конечностей разных степеней сложности получили протезирование в военном госпитале Бундесвера. Теперь раненые защитники получают протезирование в центре, который работает в Киеве", - рассказал Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что европейские партнеры продолжают помогать громаде Киева в сфере здравоохранения.

В частности, столица Украины получила от Брюсселя 9 карет "скорой помощи". Также Брюссель помогает в оснащении медучреждений, стажировке медиков, передает гуманитарную помощь, оборудование и спецавто.

"Воплощение таких проектов показывает силу партнерства европейских городов. Партнерство, которое помогает спасать здоровье и жизнь украинцев", - подчеркнул Виталий Кличко.