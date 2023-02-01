Кличко раскритиковал решение суда по Атрошенко
Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике решение Львовского апелляционного суда, который отстранил Владислава Атрошенко от должности мэра Чернигова. По его мнению, есть все основания говорить о том, что в Украине по-прежнему существует телефонное право.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Это вопрос будущего нашего государства.Отстранение от должности руководителя 300-тысячного города - первый случай в истории Украины. И он очень плохой и очень опасный. Местное самоуправление - базис демократии. А сегодняшние решения - вызов демократии в Украине. У нас есть все основания говорить о том, что телефонное право работает, и это связано исключительно с политической борьбой, в которой громада Чернигова стала заложником. Мы будем оспаривать это решение в европейских судах. Это не европейские методы. У нас есть внешний враг, и очень не хотелось бы, чтобы сейчас были внутренние политические игрища и борьба. Нам нужно объединяться. Но мы видим, что в головах некоторых людей на высоких должностях - политика", - заявил Кличко.
Он также напомнил, что за время полномасштабной войны 35 мэров были украдены. И для руководителя общества крайне важно спасти семью, чтобы не было слабого места. Что собственно и сделал Владислав Атрошенко.
Напомним, 7 декабря 2022 года Яворовский районный суд Львовской области вынес решение о лишении Владислава Атрошенко на год права занимать должность мэра.
27 января Львовский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляции Атрошенко на решение суда первой инстанции. После перерыва рассмотрение апелляции продлилось 1 февраля.
Поддержать мэра Чернигова приехали мэры разных городов Украины и народные депутаты. В частности, мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, мэр Дрогобыча Тарас Кучма и другие.