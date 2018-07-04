Кличко розповів про зміни в русі транспорту на Подолі у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони

За словами мера, було багато звернень та петицій киян з проханням зробити частину Подолу пішохідною зоною

Мер Києва Віталій Кличко відкрив капітально відремонтований сквер на площі перед кінотеатром "Жовтень". Там повністю оновили тротуари та доріжки, облаштували їх декоративною плиткою. У сквері встановили автоматичну систему поливу, нове освітлення, поставили нові лави, урни для сміття, а також здійснили повну реконструкцію фонтану. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Водограй складається з чаші діаметром 7 метрів та з двох рингів, один з яких підіймає воду на висоту струменя 2,5 метри, а другий - на 1,5 метри. Встановлено також нову систему фільтрації та знезараження води. Ввечері фонтан підсвічуватиметься різними кольорами.

"Впевнений - сквер біля кінотеатру "Жовтень" стане родзинкою Подолу. Тут можна відпочити від міської метушні, погуляти з дітьми та в спеку посидіти біля оновленого фонтану, - відзначив Кличко. - Київ стає більш комфортним в плані відпочинку. Ми здійснюємо реконструкцію зелених зон по всьому місту, аби людям не доводилося їхати в інший район, щоб відпочити", - сказав мер столиці.

В сквері встановили нові дитячий і спортивний майданчики. Також в спекотні дні тут працюватиме рамка для розпилювання води. Мер підкреслив, що за останніх 4 роки в столиці реконструювали водограї на Русанівці, на Майдані незалежності та на вулиці Хрещатик. А також здійснено ремонти в 300 парках та скверах столиці.

Також Віталій Кличко ознайомився з новою схемою руху транспорту на Подолі. Вона передбачає повне перекриття руху автотранспорту перед центральними корпусами Києво-Могилянської академії з розширенням існуючої пішохідної зони Контрактової площі.

"Поділ – історичний район столиці. Сюди приходить не тільки багато киян, а й гостей Києва. Прогулятися вуличками старого міста, відвідати кав’ярні, маленькі ресторанчики. Було багато звернень та петицій киян з проханням зробити частину Подолу пішохідною зоною, - підкреслив Кличко. - Ми сьогодні впроваджуємо найкращий досвід, робимо Київ привабливим. І розуміємо, що необхідно реалізувати той великий туристичний потенціал, який є у нашого міста. - Щоб до нас приїздили туристи, щоб про Київ говорили, щоб ним захоплювалися", - відзначив Кличко.

За словами мера, у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони відбуваються і зміни в русі автотранспорту на Подолі. Так, згідно планів, потік транспорту з вулиці Братської буде спрямовано на вулицю Волоську. Також більшість вулиць буде переведено в односторонній режим руху транспорту. Вулиця Почайнинська залишиться з двостороннім рухом. Для зручності пасажирів громадського транспорту збільшать кількість автобусів на маршрутах.

Також в рамках реалізації проекту здійснено реконструкцію 6 світлофорних об’єктів відповідно до нової схеми організації дорожнього руху, та збудовано 2 нових світлофорних об’єкти – на перехрестях вулиць Набережно-Хрещатицької та Хорива і Волоської та Хорива. Також тривають роботи з розробки схеми облаштування додаткових місць для паркування автотранспорту.