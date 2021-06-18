Кличко перевірив ремонт школи, яку відкриють 1 вересня 

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція однієї зі столичних шкіл і показав відео з об‘єкта.

"Перевірив, як триває реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі. Там, фактично, звели новий заклад: школа триповерхова, розрахована на 425 учнів і матиме всі необхідні, комфортні приміщення. Це - перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, буде гардеробна, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Крім того, будівлю облаштують ліфтами та пандусами для комфорту маломобільних груп населення", - розповів Кличко.

Це буде дев’ята з нових, сучасних шкіл, які столична влада відкрила протягом останніх кількох років.

Учнів школа №22 прийматиме вже з 1 вересня цього року.