Кличко перевірив оновлену станцію швидкісного трамваю і нове LED-освітлення на бульварі Вацлава Гавела

Кличко зазначив, що станція "Вацлава Гавела" виглядає по-європейськи

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал обновленную станцию Борщаговской линии скоростного трамвая (остановка "Вацлава Гавела"), осмотрел капитальный ремонт путепровода, на котором находится станция, и новое уличное освещение, установленное вдоль бульвара Вацлава Гавела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

"Станция "Вацлава Гавела" выглядит по-европейски: мы видим современное освещение, удобную и безопасную платформу для пассажиров, красивое оформление”, - сказал Кличко.

На станции полностью отремонтировали системы электроснабжения и заменили электрощитовое оборудование. Заменили стекло навесов над платформами и полностью обработали металлоконструкции. Заменили ФЭМ покрытие на платформах для удобства людей с ограниченными возможностями. Восстановили наружное покрытие парапетов платформ. Отремонтировали и вестибюли станции, подземный переход. На сегодня это одна из трех отремонтированных станций скоростного трамвая. Еще 9, по словам городского головы, планируют отремонтировать до конца года.

Также мэр отметил, что капитально отремонтировали путепровод, на котором стоит станция. Его не ремонтировали 41 год.

"Мы фактически не отремонтировали, а построили новый путепровод", - отметил мэр.

Сегодня здесь переустановили трамвайные пути, заменили опоры и контактную сеть на путепроводе и подходах к нему, отремонтировали плиту мостового полотна. Заменили отбойники и пешеходные перила. Обустроили два лифта, для удобства доступа к станции трамвая.

Стоимость работ по обновлению путепровода составила почти 91 миллион гривен.

По словам мэра столицы, сегодня столичная власть делает Киев современным, комфортным и технологичным городом. В частности, мэр отметил, что особое внимание уделяют и обновлению уличного освещения. На бульваре Вацлава Гавела заменили ртутные и натриевые уличные светильники на новое - эффективное и экономически выгодное светодиодное освещение.

“В процессе выполнения работ на бульваре заменили и установили почти 500 LED светильников и 163 опоры. Город потратил на это более 13 млн гривен”, - отметил Кличко.

Мэр убежден, - новое освещение эти деньги "отработает". - Потому что значительно уменьшит уровень энергопотребления, что позволит сэкономить средства столичного бюджета. Так за прошлый год 11 миллионов гривен средств общины сэкономлено на оплате за электроэнергию благодаря обновленному освещению.

“И такое освещение - новое и современное - мы продолжаем устанавливать в столице. На улицах и проспектах, на мостах и в обновленных зонах отдыха. На этот год бюджетом предусмотрено 700 млн гривен на то, чтобы Киев становился светлее, безопаснее и экономичнее”, - подчеркнул Виталий Кличко.